Quirinale: Spadafora, 'Belloni? Dopo uscita Conte e raffica di no, Di Maio disse 'peccato''

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Sul ruolo di Luigi DI Maio nella candidatura di Elisabetta Belloni "basta vedere la successione degli eventi. Salvini esce, Conte poi lo ha un po' rincorso per metterci il cappello, dopodiché si intuisce che questo nome è Belloni e arrivano una raffica di no. E Luigi alla fine dice 'peccato, ci stiamo bruciando un nome'. Io credo che il chiarimento possa essere anche archiviato per pensare piuttosto a come essere credibili alle elezioni del 2023". Così Vincenzo Spadafora a In mezz'ora in Più.