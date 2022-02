Quirinale: Malpezzi, ''agenda' Mattarella? In prossima capigruppo troveremo strumento'

06 febbraio 2022 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "La lettera che abbiamo mandato ai Presidenti delle Camere è un invito alle altre forze politiche, che speriamo si possa concretizzate già dalla prossima conferenza dei capigruppo, per decidere insieme gli strumenti e un calendario dei lavori in modo da trasformare i prossimi mesi in un tempo di riforme concrete per il Paese, politiche, economiche e sociali, e non in una campagna elettorale permanente". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a Sky Agenda.

"Da una parte si parta dal Pnrr perché le risorse arrivano con le riforme. Dall'altra il Parlamento diventi protagonista seguendo le sollecitazioni arrivate dal Presidente Mattarella. Del resto, anche FdI ha applaudito e condiviso parti di quell'intervento e quindi si possono creare sinergie di lavoro. Rifiuto l'immagine di una classe politica a cui è mancata la dignità. Il Pd ha cercato costantemente di tenere insieme la maggioranza di governo perché la stabilità dell'esecutivo è una garanzia per il Paese che sta ancora attraversando un momento di crisi".

"Le ragioni per cui è nato questo governo sono ancora attuali: la crisi sanitaria ed economica chiede ancora azioni forti e concrete di un governo che deve essere solido”.