Pechino 2022: snowboard, azzurro Lauzi si qualifica per finale slopestyle

Pechino, 6 feb. (Adnkronos) - Grazie all'ottima prima run di qualificazione l'azzurro Emiliano Lauzi si qualifica per la finale nello slopestyle freesnow olimpico di snowboard al Genting Snow Park di Zhangjiakou. Il ventottenne valdostano di origini milanesi grazie al punteggio di 71,71 punti, chiude al settimo posto ed entra tra i 12 finalisti che si sfideranno domani per una medaglia. In testa il cinese Yimin Su con 86,80 seguito dal canadese Mark McMorris con 83.30 e dallo statunitense Sean Fitzsimons con 78.76.