Pd: Serracchiani, 'tensione M5S preoccupa, no rimpasti governo'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Noi guardiamo con grande attenzione a quanto sta accadendo nel Movimento 5 Stelle, poiché per la costruzione del 'campo largò di cui parla Letta si deve partire da chi ci è vicino ed ha condiviso con noi alcuni percorsi". Così la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, a La Stampa non nascondendo come il suo partito stia guardando "anche con preoccupazione" a quanto accade tra i 5Stelle, ma si dice convinta che "supereranno anche queste fibrillazioni".

Sul versante governo, per l'esponente Pd "un rimpasto non è all'ordine del giorno. Il governo ha lavorato bene e abbiamo davanti sfide difficili, che richiedono semmai una maggiore collaborazione con il Parlamento".

Infine sulla legge elettorale: "E' necessariamente sul tavolo. Infatti, il 'rosatellum' ha prodotto un Parlamento molto frammentato, e poi c'è stato il taglio degli eletti. Occorre quindi aggiustare i regolamenti parlamentari per assicurare funzionalità alle Camere e ragionare, senza pregiudizi, sulla legge elettorale".