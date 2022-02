Governo: Malpezzi, 'preoccupati che tensioni Lega e M5S si scarichino su esecutivo'

06 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Le diverse situazioni che stanno vivendo alcune forze politiche non devono avere ripercussioni sull'attività di governo. Siamo preoccupati che le discussioni interne a Lega e M5S si scarichino sul governo". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a Sky Agenda.

"Il Paese deve ancora uscire dalla pandemia e dalla crisi economica. Non ci possiamo permettere instabilità. In questo quadro il Pd è compatto e sta andando avanti con serietà e responsabilità per garantire la solidità dell'esecutivo. Non siamo certamente felici di governare con forze molto diverse da noi come la Lega, sappiamo quanto ci è costato, ma è una scelta che abbiamo fatto perché pensavamo che ci fosse un bene più grande che va oltre gli interessi di parte delle singole forze politiche".

"È anche per questo che abbiamo spinto perché il discorso del Presidente Mattarella - così applaudito - potesse trasformarsi in qualcosa di estremamente concreto. Questa è l'unica strada perché il nostro Paese nei prossimi mesi non sia costretto ad assistere a una costante campagna elettorale”.