Centrodestra: Rauti (Fdi), 'chi governa con Pd e M5S non può dare lezioni'

06 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - “Bisogna scegliere da che parte stare. Chi governa con Pd e M5S non può dare lezioni sul centrodestra. Per essere credibile sono necessari paletti fermi sui valori. Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono sempre stati coerenti e per questo da noi può partire la ricostruzione del centrodestra, che è l'orientamento politico maggioritario nella nostra Nazione”. Così il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti, ai microfoni del Tg2.