06 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Il progetto di partito Repubblicano "non mi riguarda. Anche se faccio presente che non mi sembra i Repubblicani siano alleati di governo con i democratici. Sono scelte che fanno gli altri, le rispetto. Le guardo con interesse". Ad affermarlo è la leader Fdi Giorgia Meloni, ospite su La7 a 'Non e' l'Arena'.