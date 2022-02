Centrodestra: La Russa, 'si può ricostituire ma non se si continua a preferire la sinistra'**

06 febbraio 2022 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Posso concordare che quel centrodestra si è sciolto" ma "il centrodestra c'è ed è sempre più forte nel Paese, va ricostituito". Ignazio La Russa commenta così con l'Adnkronos le parole di Matteo Salvini. Per l'esponente di Fdi "la rottura" c'è stata "solo in Parlamento" e quindi, in vista delle prossime amministrative, dice di non "vedere grandi pericoli" a meno che qualcuno "non voglia distruggere la coalizione di centrodestra anche sul territorio".

La Russa, ha ragione Salvini a dire che il centrodestra si è sciolto? "Ammesso che il centrodestra si sia sciolto, abbiamo detto per primi che è da ricostruire. E comunque posso concordare che quel centrodestra si è sciolto ma credo che bisogna andare a guardare chi lo ha sciolto e perchè. E' mancata l'analisi della causa".

Quale è stata la causa? "Se ancora prima che iniziassero le votazioni per il Colle, un gruppo di centristi dice che non vuole il maggioritario - e una coalizione è tale solo con il maggioritario - viene da chiedersi che ci facesse quel gruppo di centristi al tavolo del centrodestra...".