Sanremo 2022, quarta serata: Emma in vetta con 95mila tweet

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Sanremo 2022, cresce il pubblico in rete per la quarta serata del Festival che raggiunge 1,4 milioni di citazioni e oltre 750mila tweet in meno di 24 ore. Il sentiment è positivo per il 29% e negativo per il 12%. È la web analysis condotta da Helene Pacitto, Ceo di Identità Digitale in esclusiva per Adnkronos che da una panoramica al mondo social. Emma conquista il podio con 95 mila tweet, a seguire Rkomi con 42 mila tweet aiutato anche dal “momento flessioni” con Amadeus che ha letteralmente fatto impazzire la rete ma non solo, Amadeus quest'anno è stato più apprezzato che mai! La sua semplicità e la sua spontaneità lo hanno portato ad un indice di gradimento del 40%. In terza posizione Gianluca Grignani che ha spaccato la rete tra quelli che ne hanno evidenziato difficoltà e quelli che parlano di riscatto. La serata cover ha comunque sollecitato molto l'interesse del pubblico. Tra gli hashtag correlati al Festival, i più usati sono quelli di Achille Lauro, Loredana Bertè, Jovanotti, Aka7even, Sangiovanni, Noemi, Blanco, Mamhod e ancora Drusilla Foer.

Nella classifica influencer al primo posto “Urban Theory” un giovane tiktoker che con una clip di pochi secondi ha realizzato 161 mila like, 680 condivisioni e un engagement di 90 mila. Al secondo posto, c'è sempre TikTok che fa posizionare Giovanni Arena con un tutorial su “5 cose da fare a Sanremo”. Al terzo posto Cesare Cremonini con un engagement di 65 mila. Al quarto posto, direttamente da Youtube, i The Jackal con la loro esibizione dal divano, un appuntamento fisso che ottiene una media di 600 mila visualizzazioni.

“Quest'anno il fantasanremo è stato un vero successo ed ha trainato tantissimo il pubblico della rete appassionandosi ancora di più e sentendosi più coinvolto con l'Ariston – spiega Helene Pacitto Ceo di Identità Digitale – chissà se per la prossima edizione non si penserà a qualcosa che possa generare ancora più presenza nei social. Intanto staremo a vedere cosa produrrà l'ultima serata, ci aspettiamo grandi numeri da analizzare”.