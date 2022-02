Riforme: Baldelli, 'nel 2019 non si volle sessione, ora modifica regolamenti e Costituente'

05 febbraio 2022 a

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - “Qualcuno la ‘sessione parlamentare sulle riforme' l'aveva proposta nel 2019 per non trovarsi oggi in queste condizioni. Ma qualcun altro ha preferito portare avanti l'inutile, dannoso e scriteriato taglio dei parlamentari, senza alcun correttivo, e altri micro interventi sparsi”. Lo scrive su Twitter e Facebook Simone Baldelli, vicecapogruppo di Fi alla Camera.

“Adesso, ad un anno dalla fine della legislatura, c'è spazio per approvare un adeguamento condiviso dei regolamenti parlamentari e, se ci fosse la volontà, di istituire un'assemblea elettiva di revisione costituzionale in cui far partire davvero il cantiere delle riforme nel '23”, conclude.