05 febbraio 2022 a

a

a

Pechino, 5 feb. (Adnkronos) - E' arrivata la sesta vittoria dell'Italia in altrettante partite nel torneo di curling misto a Pechino 2022. La coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner si è imposta anche sulla Gran Bretagna per 7-4. Battuti gli scozzesi campioni del mondo Bruce Mouat e Jen Dodds, punteggio pieno e semifinale ormai a un passo per la coppia italiana.