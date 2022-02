Milano: tenta di rubare navigatore satellitare, arrestato

05 febbraio 2022 a

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - La scorsa notte, a Pioltello, comune alle porte di Milano, i carabinieri hanno arrestato per tentato furto aggravato un 34enne di origine marocchina, già destinatario dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I militari, intorno all'una, sono intervenuti in via Pisa, dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di due uomini che stavano tentando di aprire le auto in sosta. Arrivati sul posto, gli uomini in divisa hanno rintracciato e fermato il 34enne intento ad asportare un navigatore satellitare e hanno individuato un 28enne, suo connazionale, ritenuto il 'palo', che è stato denunciato per lo stesso reato.