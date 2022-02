M5S: Grillo, 'passare da ardori giovanili a maturità'

05 febbraio 2022 a

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Il Movimento è nato nel 2009, ma è stato concepito sul volgere del millennio. Oggi è un giovane Post-Millennial con le paure e le speranze della sua generazione. Il Movimento è stato accusato della stessa involuzione e aver rinnegato i valori su cui è nato. Quest'accusa ricorda la parabola della trave e della pagliuzza, come se gli errori degli altri giustificassero i propri. E ben più gravi, tra l'altro, perché fatti da adulti smaliziati e non da giovani visionari e ingenui. Questa nostra rivoluzione democratica è oggi chiamata a passare dai suoi ardori giovanili alla sua maturità, senza rinnegare le sue radici ma individuando percorsi più strutturati per realizzarne il disegno". Lo scrive Beppe Grillo in un post dal titolo '5 stelle polari'.

"La nostra visione del mondo -spiega infatti- è sempre la stessa: vogliamo costruire un futuro più sostenibile, equo, partecipato, accessibile e digitale". Di qui "cinque stelle polari che ricordano le cinque parole chiave delle proposte di Italo Calvino per il nuovo millennio, e che vorremmo oggi realizzare con indicazioni concrete e strutturate".

Il garante Cinquestelle passa quindi ad elencare i relativi termini accompagnati dalle proposte. Leggerezza. "Ripensare al modello di sviluppo, passando da un modello 'pesante' e ipertrofico –che potremmo chiamare dalla 'culla alla discarica'– a un modello 'leggero' e sostenibile –che potremmo chiamare 'dalla culla alla culla' –da non confondere con un modello di 'decrescita felice' ma da identificare piuttosto nell'economia circolare".