Covid: Fattori (Si), 'fermare manifestazione no vax ai Castelli romani'

05 febbraio 2022

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "'Marceremo su Roma' anzi sui Pratoni del Vivaro ai Castelli romani: così dicono gli organizzatori del raduno no vax capitanati da quel Nicola Franzoni noto per aver esultato alla morte di Sassoli e membro di un movimento di estrema destra. Non li ferma, a loro dire, nemmeno il divieto del Prefetto di Roma. Comunque vogliono presidiare i Pratoni del Vivaro dall'11 al 13 febbraio per poi marciare su Roma. Magari alla fine saranno solo fumo, ma dopo l'assalto alla Cgil dei mesi scorsi non c'è proprio da fidarsi". Lo afferma la senatrice di Sinistra italiana Elena Fattori.

“Io -sostiene- ho pure ricevuto anche delle intimidazioni a seguito della mia interrogazione sulla vicenda alla quale non ho ancora ricevuto risposta dal Governo, e che ho prontamente segnalato al Prefetto stesso: con la scusa della vessazione, fanno i vessatori. Con la scusa della mancanza di democrazia, fanno i fascisti sovversivi. Minacciano e assaltano le Istituzioni, ossia fanno esattamente ciò per cui dicono di combattere. Sono essi stessi prigionieri della loro violenza e strumentalizzano ogni cosa pur di giustificare la loro esistenza".

“Rimangono dei teppisti, delle persone -conclude Fattori- che non hanno rispetto per nulla e per nessuno, né per un luogo ad altro pregio ambientale, né per le istituzioni che si sentono di poter minacciare rimanendo impuniti, né per gli altri cittadini di Rocca di Papa e dei Castelli romani, che hanno il diritto a non vedersi invasi da tali orde".