Centrodestra: Salvini, 'la Lega non si scioglie, mette a disposizione degli altri forza e lealtà'

05 febbraio 2022

Roma, 5 feb (Adnkronos) - "La Lega non si scioglie, dà vita con chi ci sta a qualcosa di più grande. E' una cosa generosa, potremo stare nel nostro, abbiamo i migliori ministri, i migliori parlamentari, i migliori sindaci, i migliori militanti, andiamo avanti. Ma io metto a disposizione degli altri la nostra forza, lealtà e umiltà. Peccare di arroganza in politica non porta da nessuna parte". Lo ha detto Matteo Salvini collegandosi via Facebook a una iniziativa della Lega a proposito della federazione di centrodestra.