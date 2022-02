Pechino 2022: Gios, 'ragazzi curling stanno facendo benissimo, c'è cauto ottimismo'**

05 febbraio 2022 a

Pechino, 5 feb. (Adnkronos) - "I ragazzi del curling stanno facendo prestazioni al top. Questa sera c'è una gara importantissima con la Gran Bretagna ma anche qua dobbiamo giocare partita per partita. L'obbiettivo è arrivare ai quarti di finale poi li si vedrà. La strada è ancora lunga, abbiamo inanellato ottimi successi ma la cosa che più mi dà soddisfazione che i ragazzi hanno giocato serenamente, senza mai farsi prendere dal panico ed essere in difficoltà. E' una partita molto difficile anche se siamo fiduciosi e lo eravamo anche all'inizio, perché questi ragazzi sono arrivati quinti alla prima occasione insieme, abbiamo un cauto ottimismo per il proseguio di questo torneo che è ancora molto lungo". Sono le parole di Andrea Gios presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio all'Adnkronos, dopo la quinta vittoria dell'Italia in altrettante partite nel torneo di curling misto a Pechino con la coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner.