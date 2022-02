Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'tempo pieno in aumento costante, ma Usr fatica a dare organici'

04 febbraio 2022 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Alla Scuola primaria, la domanda di tempo pieno (per un totale di 40 ore settimanali) viene avanzata dal 47,2% delle famiglie. Segue, con il 31,6% delle richieste, la scelta delle 27 ore settimanali. I dati pubblicati dal Ministero dell'Istruzione "rispondono al trend: necessità per motivi lavorativi. Nel Lazio la tendenza è la stessa di quella nazionale. Ed ogni anno la richiesta è maggiore di quella precedente. Ma gli uffici scolastici territoriali fanno fatica a concedere organici per nuovi tempi pieni, che difficilmente ci vengono accordati". Lo dice all'Adnkronos la presidente dei presidi del Lazio, Cristina Costarelli che aggiunge: "I dati di quest'anno confermano che il tempo pieno è una esigenza importante. Confidiamo che grazie al Pnrr sia garantito l'incremento del personale previsto per il tempo pieno".