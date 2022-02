Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'perplessi su autocertificazione, non possiamo controllare'

04 febbraio 2022 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Siamo perplessi sull'autocertificazione tramite test antigenico fai-da-te prevista dalle nuove norme di gestione contagi. Il dpr 445 del 2000 non prevede infatti che sia possibile autocertificare i dati sanitari. Se da lunedì entrerà in vigore la nuova misura, noi saremo costretti ad adottarla, acquisendo i dati sanitari auto-certificati degli studenti senza alcuna possibilità di controllo anche random prevista per legge. La garanzia della salute non ci sembra quindi tutelata". Lo spiega all'Adnkronos la presidente dei presidi del Lazio, Cristina Costarelli, che aggiunge: "Senza pensare male: non c'è possibilità per noi di verificare una autodichiarazione sanitaria, cosa che invece possiamo fare ad esempio per la residenza, attraverso un controllo all'ufficio anagrafe del Municipio". Quindi? "Un tampone positivo, autodichiarato negativo, dobbiamo ammetterlo a scuola lo stesso. Senza possibilità di controllo".