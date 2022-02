Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'comprendiamo la protesta degli studenti'

04 febbraio 2022 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Comprendiamo la loro protesta e il disagio attuale rispetto ad un esame che si attendeva diverso soprattutto sulla seconda prova, che ogni scuola preparerà autonomamente e che quindi non necessariamente sarà uguale per tutti, con i rischi conseguenti. La prova deve essere nazionale, uguale per tutti". Lo dice all'Adnkronos la presidente dei presidi del Lazio, Cristina Costarelli commentando le manifestazioni studentesche di questa mattina ed aggiunge: "Condividiamo invece il ripristino della prima prova, ma comprendiamo le motivazioni del disagio dei ragazzi. La didattica di questi anni è stata molto faticosa".