Sanremo: Mattarella al concerto di Mina, il ricordo dell'amico 'Bellissima serata'/Adnkronos (2)

04 febbraio 2022

(Adnkronos) - "Eravamo tutti insieme, quella sera - ricorda Todaro, che andava spesso in vacanza con i Mattarella -Io facevo parte dell'allegra compagnia. Eravamo per le vacanze estive a Montecatini e quella sera andammo al concerto di Mina a Lido di Camaiore". "Ricordo che tornando da Lido di Camaiore a Montecatini abbiamo intonato insieme, soprattutto con Piersanti, delle bellissime canzoni di quella serata. Che bel ricordo". Ma non fu l'unico concerto visto insieme. "Un'altra volta - ricorda l'avvocato Todaro - andammo a vedere Ornella Vanoni, in un posto molto bello vicino a Trabia (Palermo). Anche quella volta eravamo tutti e sei, eravamo tre coppie molto affiatate".

"Spesso di sera capitava di fare delle lunghe passeggiate - dice Todaro - Sergio Mattarella aveva una Bmw che guidava insieme con l'amatissima moglie Marisa". In tutti questi anni i contatti tra Todaro e Sergio Mattarella non si sono mai interrotti. Anche se l'avvocato è molto riservato e preferisce tenere per se i ricordi più intimi. Però, ha detto che subito dopo la rielezione al Quirinale, gli ha scritto un messaggio via whatsapp. "Gli ho detto che anche se non ci vediamo da qualche tempo, un profeta interiore mi aveva da tempo anticipato come sarebbe finita questa operazione...", racconta.