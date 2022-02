Sanremo 2022, scaletta quarta serata: duetti cantanti e cover

04 febbraio 2022 a

Sanremo, 4 fe. (Adnkronos) - Ecco l'ordine di uscita della quarta serata di Sanremo 2022, l'attesa serata delle cover (anche con ospiti) che i cantanti in gara hanno potuto scegliere per la prima volta anche tra celebri brani internazionali (e non più solo italiani) degli anni '60, '70, '80 e '90:

1. Noemi si cimenta in '(You make me fell like) A Natural woman' di Carole King portata al successo da Aretha Franklin

2. Giovanni Truppi con Capossela e Mauro Pagani interpretano 'Nella mia ora di libertà' di Fabrizio De Andrè

3. Yuman con la pianista Rita Marcotulli porta sul palco 'My Way' di Frank Sinatra.

4. Le Vibrazioni con la band inglese Sophie and The Giants portano all'Ariston 'Live and Let Die', la canzone del film di James Bond 'Agente 007 - Vivi e lascia morire', scritta da Paul e Linda McCartney ed originariamente eseguita dalla band di McCartney, i Wings

5. Sangiovanni duetta con Fiorella Mannoia sulle note di 'A muso duro'

6. Emma e Francesca Michielin insieme sul palco per intonare 'Baby on more time' di Britney Spears

7. Gianni Morandi si cimenta in un medley coinvolgente con Mousse T alla direzione dell'orchestra

8. Elisa interpreta 'What a feeling' di Irene Cara, iconico brano dalla colonna sonora di 'Flashdance

9. Achille Lauro con Loredana Bertè duettano sulle note di 'Sei Bellissima'

10. Matteo Romano canta con Malika Ayane 'Your song' di Elton John

11. Irama e Gianluca Grignani cantano insieme la hit di quest'ultimo 'La mia storia tra le dita

12. Ditonellapiaga e Rettore scelgono 'Nessuno mi può giudicare' di Caterina Caselli

13. Iva Zanicchi propone un omaggio a Milva con 'Canzone' di Don Backy e Detto Mariano

14. Ana Mena con Rocco Hunt in medley energico e ritmato

15. La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra propongono 'Be my baby' di The Ronettes

16. Massimo Ranieri e Nek cantano 'Anna Verrà' di Pino Daniele

17. Michele Bravi canta 'Io vorrei, non vorrei ma se vuoi' di Mogol-Battisti

18. Mahmood & Blanco cantano 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli

19. Rkomi con i Calibro 35 propongono un medley di Vasco Rossi

20. Aka7even e Arisa omaggiano Alex Baroni a 20 anni dalla morte cantando 'Cambiare'

21. Hishsob, Hu e Mr Rain rivisitano 'Mi sono innamorato di te' di Luigi Tenco

22. Dargen D'Amico con 'La bambola' di Patty Pravo

23. Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo canta 'Io vivrò senza te' di Battisti-Mogol

24. Fabrizio Moro ha scelto 'Uomini soli' dei Pooh

25. Tananai e Rosa Chemical propongono un omaggio a Raffaella Carrà con 'A far l'amore comincia tu'.