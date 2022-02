Quirinale: Fiano, 'migliorare democrazia, occasione da non perdere'

04 febbraio 2022 a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Nel suo messaggio di ieri il presidente della Repubblica ha straordinariamente riaffermato la centralità del Parlamento, indicando però la necessità impellente di riforme che riguardano anche il funzionamento della nostra democrazia. Tempestività delle decisioni senza trascurare l'importanza degli approfondimenti nell'esame degli interventi". Così Emanuele Fiano del Pd.

"Questo è senz'altro uno de motivi per i quali la richiesta avanzata dal Partito democratico con la lettera delle nostre capogruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi ai presidenti delle Camere va nella direzione giusta e andrebbe raccolto in modo unitario dal Parlamento. Su uno dei temi che possono aiutare questo percorso c'è già un lavoro avanzato e che può essere concretizzato in tempi rapidi e riguarda la riforma dei regolamenti parlamentari. Un primo passo".

"Come Pd, però, continuiamo sostenere che si può andare oltre proprio sul punto sollevato dal Presidente della tempestività delle decisioni in questo periodo di rapidi mutamenti nella società a livello nazionale, europeo e mondiale. E' uno degli interventi, credo, dei molti e fondamentali indicati da Mattarella. Su questo il Pd è pronto e ritengo che il Parlamento non debba perdere l'occasione dei prossimi mesi di legislatura".