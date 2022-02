Quirinale: Benifei (Pd), 'discorso Mattarella chiaro, giusta discussione in Parlamento'

04 febbraio 2022 a

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Il discorso di Mattarella è stato molto chiaro e netto e oggi è stata fatta una richiesta, credo giustissima, da parte del Pd di portare alla discussione del Parlamento le questioni che il Presidente ha posto: dalle questioni del lavoro, del sociale, della lotta alle disuguaglianze, alle questioni della giustizia, a quelle dell'etica pubblica, e anche mi permetto di ricordare il ruolo dell'Italia in Europa, il tema della Conferenza sul futuro dell'Europa e del suo sforzo in corso per portare a una riforma del funzionamento dell'Europa che conosciamo, per renderla più pronta rispetto alle emergenze, rispetto ai cambiamenti che stiamo vivendo che richiedono un nuovo governo democratico anche a livello europeo”. E' quanto ha dichiarato il capodelegazione degli eurodeputati Pd, Brando Benifei, intervenendo a Radio Immagina.

“Penso – ha ribadito – che il nostro Partito faccia bene a chiedere di portare al dibattito parlamentare tutti questi temi, compreso quello del ruolo dell'Italia in Europa, perché non basta applaudire Mattarella, tutti hanno applaudito, ora però dobbiamo prenderlo sul serio”.