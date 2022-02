Protezione civile: Curcio, 'abbiamo livelli performance molto elevati'

04 febbraio 2022 a

a

a

Pistoia, 4 feb. - (Adnkronos) - "Questo centro ce lo invidiano in Europa. Dobbiamo renderci conto che il sistema di Protezione civile italiano ha dei livelli di performance molto elevati. Siamo un Paese che fa fatica ad accettare che su alcune situazioni esprimiamo l'eccellenza, invece dobbiamo prendere atto che alcune cose che noi facciamo sono dei punti di riferimento non solo per il Paese e per l'Europa, ma anche a livello mondiale". Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile nazionale, oggi a Pistoia, a margine della visita alla Centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario (Cross), che viene attivata dalla Protezione civile durante le emergenze sanitarie. Curcio era accompagnato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dagli assessori regionali alla salute e alla protezione civile, Simone Bezzini e Monia Monni.

"Questo di Pistoia è uno di quegli esempi perché l'integrazione tra le diverse sanità regionali, le richieste che provengono, la mobilitazione del sistema sanitario in coordinamento col sistema di protezione civile è un sistema che da altre parti stenta ad esserci", ha concluso Curcio.