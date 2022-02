Pil: Messina, 'con Mattarella e Draghi più reputazione e crescita'

04 febbraio 2022 a

Milano, 4 feb. (Adnkronos) - Il secondo mandato di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica e la stabilità garantita al governo di Mario Draghi “offre un grande beneficio alla reputazione del Paese. L'elemento veramente importante è di reputazione, è un fattore decisivo in un momento in cui si dovranno rinegoziare il Patto di stabilità e i principi fondamentale dell'Europa". Lo ha detto l'ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in conferenza stampa. "Tutto questo avrà un impatto sull'economia reale e la crescita renderà più sostenibile il nostro debito pubblico. Le condizioni sono assolutamente favorevoli perché la nostra economia possa avere un'accelerazione e una reputazione crescente a livello internazionale", ha aggiunto