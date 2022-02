Pd: proposte su Pnrr e salute al centro delle prossime Agorà dem (2)

04 febbraio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - "Venerdì 11 febbraio -si legge ancora nella nota del Pd- Agorà online su 'Istruzione differenziata: la scuola tra bandi Pnrr e spinte autonomiste” organizzata dalla presidente del Pd di Caserta, Camilla Sgambato. Interverranno, tra gli altri, la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, il vicesegretario Pd, Peppe Provenzano, il coordinatore delle Agorà, Nicola Oddati, la responsabile Università, Istruzione e Ricerca della segreteria Pd, Manuela Ghizzoni, gli economisti e docenti universitari Gianfranco Viesti, Amedeo Lepore, Emanuele Felice, l'insegnate e presidente dell'impresa sociale 'Con i bambini', Marco Rossi Doria, la docente universitaria, Maria Luisa Chirico, il segretario del Pd Napoli, Marco Sarracino.

"Le altre Agorà in programma sono sabato 5 febbraio, Educazione Sessuale - 'Ancora taboo' dalle 15:30 a Roma alla SalAgnini (viale Adriatico 136) e online 'L'agricoltura tra nuove schiavitù e modernità'. Lunedì 7 febbraio Agorà online dalle 17:30 con la responsabile giustizia della segreteria Pd, la senatrice Anna Rossomando, 'Lo stato dell'amministrazione della giustizia e le proposte del Partito Democratico - le competenze regionali in materia di giustizia"' a confronto con circoli Pd e avvocati".

"Giovedì 10 'Liberiamo il tempo delle donne', Agorà ibrida dalle 17.30 alla Casa internazionale delle Donne a Roma e online con la portavoce della conferenza delle donne democratiche e deputata Pd Cecilia d'Elia e la coordinatrice del Forum delle donne di Articolo Uno Roberta Agostini. Sempre Giovedì 10 Agorà ibrida dalle 18 su 'Come e perché implementare il trasporto pubblico in Lombardia?' dalla Sala Pirelli (1° Piano Grattacielo Pirelli, via Fabio Filzi 22, Milano). Venerdì 11 dalle 17:30 Agorà online su 'L'azienda Benefit come Azienda del Futuro' e alle 18 appuntamento online su 'Disagio Giovanile - Le responsabilità individuali e quelle delle comunità' organizzata dal segretario PD di Arezzo Francesco Ruscelli. alla stessa ora a Salerno presso la Sala Teatro Pasolini 'Turismo accessibile, un'opportunità di sviluppo economico e sociale per i territori'. Infine dalle 19 Agorà ibrida da Matera 'Zone Economiche Speciali. Quali opportunità di sviluppo'".