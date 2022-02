04 febbraio 2022 a

Pechino, 4 feb. (Adnkronos) - L'azzurro Mattia Casse, velocista tesserato per le Fiamme Oro, si trova a Pechino, a disposizione della squadra italiana, in considerazione del numero ristretto degli atleti azzurri dello sci alpino e della frequenza dei contatti stretti che stanno emergendo in queste prime giornate dei Giochi, fa sapere la Fisi.