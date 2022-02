M5S: Rosato, 'Conte abile demolitore, 5 Stelle resteranno solo un ricordo'

04 febbraio 2022 a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "C'è una differenza fondamentale tra la Lega e gli M5s: la lega è un partito, l'M5s non è nulla, rimane un agglomerato in cui il miglior picconatore a disposizione lo hanno assunto, ed è Giuseppe Conte, abile demolitore, colui che sarà in grado di disarticolare quel poco che è rimasto di questo movimento, attraversato ormai dall'ipocrisia più totale". Così il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.

"Era il partito della trasparenza, oggi leggiamo le notizie che riguardano i contratti, gli appalti e le consulenze che aveva la Casaleggio con tutti i soggetti che avevano i rapporti con lo Stato. Resterà molto poco o quasi niente dell'M5s, sarà solo il ricordo di una meteora che ha fatto molti più danni che benefici al nostro Paese".