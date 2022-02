04 febbraio 2022 a

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Aspetto il 31 marzo come la festa della libertà. Viste le limitazioni delle libertà, conto che il 31 marzo venga celebrato negli anni a venire come festa delle libertà". Lo ha detto Matteo Salvini a Zapping a proposito della fine dello stato di emergenza per la pandemia Covid.