Covid: Mazzeo, 'Finalmente il peggio di questa ondata sembra davvero alle spalle'

04 febbraio 2022 a

a

a

Firenze, 4 feb. - (Adnkronos) - "Finalmente il peggio di questa ondata sembra davvero alle spalle. In Toscana stiamo assistendo a un calo costante dei casi, ma soprattutto è iniziato il calo dei ricoveri. Dai 138 ricoveri in terapia intensiva del 17 gennaio, oggi siamo a 96 pazienti ricoverati, calano anche i ricoveri ordinari, oggi 41 in meno. Tutto questo grazie ai vaccini, all'attenzione di ognuno di noi e all'uso delle mascherine. E con pochissime restrizioni, che peraltro a breve diminuiranno. Non ne siamo fuori, non è un 'liberi tutti', ma ne stiamo lentamente uscendo. Per questo bisogna continuare a rispettare le regole e completare la campagna vaccinale, con le terze dosi e convincendo chi ancora non ha fatto la prima. Ora siamo in una fase di transizione del virus da pandemia a endemia, questo segnerà la fine dell'emergenza". Così su Facebook Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale della Toscana, commenta i dati toscani odierni relativi alla pandemia.