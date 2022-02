Covid: Curcio, 'situazione in netto miglioramento, programmare scelte future'

04 febbraio 2022 a

a

a

Pistoia, 4 feb. - (Adnkronos) - "Siamo in questa fase di flessione dei contagi, la situazione è in netto miglioramento, è il momento anche di programmare le scelte future". Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile nazionale, oggi a Pistoia, a margine della visita alla Centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario (Cross), che viene attivata dalla Protezione civile durante le emergenze sanitarie. Curcio era accompagnato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dagli assessori regionali alla salute e alla protezione civile, Simone Bezzini e Monia Monni.