Agrigento: omicidio Raffadali, gip convalida arresto padre vittima 'Colpito alle spalle'

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - Resta in carcere Gaetano Rampello, il poliziotto che martedì ha ucciso il figlio Gabriele di 24 anni, con una disabilità mentale. Lo ha deciso il gip di Agrigento che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il poliziotto. "Rampello pur avendo subito aggressioni da parte del figlio, ha omesso la sua natura violenta tanto da essere stato denunciato dall'ex moglie - scrive la gip - Non è credibile la tesi di un gesto d'impeto e non premeditato. Dal video si vede, infatti, che l'arma è occultata e già scarrellata e pronta per l'uso. E' stata un'azione pervicace, ha colpito la vittima alle spalle e quando era a terra indifesa". L'uomo ha ucciso il figlio in piazza, a Raffadali, dopo l'ennesima lite per soldi. La vittima chiedeva 50 euro. E dopo una lite ha sottratto il portafogli al padre.