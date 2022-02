Scuola: a Milano polizia blocca incursione studenti al provveditorato**

04 febbraio 2022 a

Milano 4 feb. (Adnkronos) - Gli studenti a Milano hanno tentato un'incursione al provveditorato scolastico, ma sono stati bloccati dalla Polizia, intervenuta verso le 15.20 nel cortile di via Soderini, dove hanno sede sia l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia sia l'agenzia Afol, l'azienda speciale consortile partecipata dalla Città Metropolitana di Milano che propone un'offerta di servizi in tema di formazione professionale, orientamento e lavoro.

Una ventina di appartenenti al coordinamento dei collettivi studenteschi - fa sapere la Questura in una nota - ha compiuto una repentina azione di protesta accendendo al cortile interno del complesso, dove ha esposto degli striscioni e imbrattato le vetrine di Afol con manate di vernice lavabile.

Gli agenti hanno interrotto l'azione dimostrativa e allontanato i manifestanti, che verranno segnalati all'autorità giudiziaria per l'intrusione e il danneggiamento.