04 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Io non sono per il toto, toto Casini, toto Renzi. Se qualcuno vuole rifare la Dc è liberissimo di farlo. Il centrodestra è maggioranza nel Paese, ha il dovere di mettersi insieme. Ma se qualcuno dice una cosa e ne fa un'altra come sul presidente della Repubblica non dobbiamo far finta di nulla". Lo ha detto Matteo Salvini a Zapping.