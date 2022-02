Unicredit: finanziamento da 1 mln per Bric's con garanzia Sace

03 febbraio 2022 a

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Unicredit e Sace sostengono la crescita di Bric's, azienda fondata nel 1952 a Olgiate Comasco, in provincia di Como, attiva nella produzione di articoli di valigeria e pelletteria. La banca ha erogato un finanziamento da un milione di euro, con durata di sei anni, assistito da Sace tramite Garanzia Italia per sostenere gli investimenti strategici dell'azienda lombarda, con l'obiettivo di rafforzare la crescita e la competitività a livello nazionale e internazionale. “Abbiamo registrato una rapida crescita negli Stati Uniti, ma anche in Europa", ha dichiarato il presidente delegato di Bric'sa, Roberto Briccola, "numeri che non ci aspettavamo dopo il blocco dei viaggi a causa dell'emergenza sanitaria".

"Siamo orgogliosi di aver portato a termine questa operazione, che contribuirà a sostenere la crescita di un'azienda familiare lombarda che rappresenta l'eccellenza della manifattura italiana nel mondo e conferma il ruolo chiave della banca nel supporto allo sviluppo e alla crescita delle realtà imprenditoriali del nostro territorio", ha detto Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di Unicredit.

E per Enrica Delgrosso, responsabile Mid Corporate Nord Ovest di Sace, "con questa operazione confermiamo il nostro impegno a sostegno della crescita del tessuto imprenditoriale lombardo. Siamo orgogliosi di continuare a supportare Bric's, eccellenza storica del Made in Italy dalle forti radici nel territorio e dalla vasta proiezione internazionale”.