Quirinale: sindaci Pd, 'Draghi-Mattarella merito iniziativa dem' (2)

03 febbraio 2022

(Adnkronos) - "Il Parlamento e le forze politiche dovranno, parallelamente, agire sulle riforme necessarie e fattibili per rigenerare il sistema politico. A iniziare da una nuova legge elettorale, che noi riteniamo debba essere alla tedesca, proporzionale con sbarramento al 5%. Sicuramente la legge che funziona meglio in Italia rimane quella dei sindaci con l'elezione diretta e il doppio turno".

"Non è immaginabile, però, in un anno, una riforma costituzionale di questo tipo e non crediamo neanche che ci siano le condizioni politiche. Pertanto occorre cambiare il Rosatellum con una legge alla tedesca che semplificherebbe e ridurrebbe la frammentazione. Al tempo stesso va introdotta la doppia preferenza di genere per rafforzare il legame, oggi debolissimo, tra cittadini ed eletti".

"PS: Non volevamo cambiare la foto del Presidente della Repubblica dietro la nostra scrivania. Non averlo dovuto fare è stato un grande motivo di sollievo. Buon lavoro Presidente Mattarella".