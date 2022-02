Quirinale: Malpezzi, 'parole Mattarella manifesto, dignità per ricostruire futuro'

03 febbraio 2022 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - “Le parole bellissime del Presidente Mattarella rappresentano un manifesto per tutti noi. La dignità della persona come punto di partenza per combattere le disuguaglianze - a partire dal mondo del lavoro, dalle donne e dai giovani - e ricostruire, insieme, l'Italia del futuro”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi commenta il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.