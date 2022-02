Piano Innovatec, nel 2024 Ebit di 38 mln e ricavi di 405 mln

03 febbraio 2022 a

a

a

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Un Ebit di 38 milioni di euro nel 2024, un Ebitda di 55 milioni e ricavi di 405 milioni, più che raddoppiati rispetto al 2020. Sono alcuni degli obiettivi di Innovatec indicati nel nuovo piano industriale al 2024. In particolare l'azienda prevede un Cagr 2021-2024 del 22%, attraverso la crescita organica, l'ampliamento dei servizi end-to-end e lo sviluppo Ee trainato dalle incentivazioni del Pnrr, mentre il settore dell'economia circolare punterà a sviluppare filiere di recupero ed impiantistica innovativa dedicata al recupero di materia ed energia in specifici verticali.

I ricavi del business dei Servizi ambientali ed economia circolare sono previsti attestarsi a circa 205 milioni, in aumento del 28%, mentre i ricavi del business dell'Efficienza energetica sono attesi a circa 200 milioni in aumento rispetto alle previsioni 2021 di 61 milioni (+230%).

L'Ebitda di Innovatec al 2024 è previsto di 55 milioni, in aumento di circa 20 milioni rispetto ai ricavi pro forma del 2020 comprensivi di Cobat. L'Ebitda del business dei Servizi ambientali ed economia circolare è atteso a 35 milioni (+60%) e quello del business dell'Efficienza energetica è previsto a 21 milioni (+130%). L'Ebit stimato al 2024 è di 38,3 milioni, con il risultato del business dei Servizi ambientali ed economia circolare a 18 milioni e quello dell'Efficienza energetica a 20 milioni.

La generazione di cassa derivante dalla redditività registrata nell'arco piano, al netto degli investimenti programmati e del ripagamento dei debiti finanziari per 19 milioni di euro, ha portato ad un ulteriore aumento della positiva posizione finanziaria netta, che è prevista passare da 10,7 milioni di fine dicembre 2020 a 31 milioni a fine 2024. Nell'arco piano il gruppo prevede di generare 15 milioni di free cash flow to equity con una liquidità di cassa a fine piano attesta a 40 milioni. La nuova strategia prevede inoltre una redditività crescente per gli azionisti e sul capitale investito, con un Roe al 29% e un Roi al 38%.

Infine è previsto l'ingresso nel gruppo di 125 persone, di cui 63 nel business Ee e 62 nel business dei Servizi ambientali. A fine 2024 l'organico totale sarà di 385 unità, di cui 117 unità nel business Ee e 268 unità nel business dei Servizi ambientali.

Inoltre Innovatec investirà 59 milioni di euro nei prossimi tre anni, di cui 47 milioni per capex operativi nell'ambito dei servizi ambientali ed economia circolare e 12 milioni per fusioni e acquisizioni in progetti impiantistici di trattamento. E' quanto prevede il nuovo piano industriale della società. Gli investimenti in capex operativi si riferiscono per 27 milioni al rinnovamento, ampliamento e innovazione di impianti e siti di messa a dimora esistenti e per 10 milioni a impianti innovativi dedicati al recupero di materiale da materassi e cartongesso. Gli investimenti in M&A di 12 milioni saranno focalizzati in acquisizioni di società proprietarie di impianti di raccolta, trattamento e riciclo di rifiuti.