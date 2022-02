Olimpiadi: Innerhofer, 'la pista mi piace, mi sono trovato subito bene'

03 febbraio 2022 a

Pechino 3 feb. - (Adnkronos) - “E' una pista che mi piace, bisogna sempre essere in movimento e spingere una curva dopo l'altra, sono pochi i punti scorrevoli, mi sono trovato bene. Non ho pensato a quello che voglio fare, bensì a quello che ho sbagliato in passato, soprattutto nell'ultima Olimpiade, il mio obiettivo è fare meglio". Così Christof Innerhofer dopo il terzo posto nella prima prova di allenamento in vista della discesa olimpica di domenica.

"Il vento qui c'è sempre -prosegue il 37enne altoatesino-, bisogna avere fortuna, prendere magari la folata giusta ma più di tanto non ci possiamo fare, se non trovare le linee giuste e sciare veloce. Non c'è un vero punto dove fare la differenza, ma andare solamente al massimo delle proprie possibilità”.