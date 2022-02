Innovatec, Catania: "Sguardo costruttivo in mercato M&A"

03 febbraio 2022 a

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Il piano industriale al 2024 di Innovatec è "autoliquidante: la robusta generazione di cassa derivante dal business integrato parzialmente compensata dalla decisa accelerazione sul fronte degli investimenti, consolida un'equilibrata struttura finanziaria e un free cash flow to equity di 15 milioni al 2024 che ci permetterà di mantenere nell'arco di piano uno sguardo costruttivo nel mercato dell'M&A e in caso di opportunità interessanti intensificare la strategia di acquisizioni verticali ovvero di decidere di offrire ai nostri azionisti una politica dei dividendi”. Lo afferma Elio Catania, presidente di Innovatec, presentando il nuovo piano industriale della società.

“Il piano di sviluppo 2022-2024, focalizzato sulla crescita e sull'integrazione dei business Efficienza energetica ed Economia circolare proietta questi ultimi in un percorso di crescita sostenibile il cui driver principale è l'offerta e qualità dei servizi end-to-end in termini di circolarità e sostenibilità. Innovatec - sottolinea - si pone come il partner preferenziale per il retail e per la clientela industriale nonché per le pubbliche amministrazioni per soddisfare le necessità e trovare soluzioni avanzate a migliorare l'efficienza energetica e la circolarità nei loro prodotti e processi".