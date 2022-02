Incidenti: auto si ribalta nel Lodigiano, una 17enne morta e quattro giovani feriti

03 febbraio 2022 a

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Una ragazza di 17 anni è morta in un incidente stradale la scorsa notte a Guardamiglio, in provincia di Lodi. Poco prima delle 2 l'auto su cui era a bordo si è ribaltata, per cause ancora da accertare. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha potuto solamente constatare il decesso della giovane. Altri quattro occupanti del mezzo sono rimasti feriti: un ragazzo di 22 anni è stato portato all'ospedale di Cremona in codice giallo, una ragazza di 21 anni con una ferita a una gamba è stata trasferita al San Matteo di Pavia, un 21enne ha riportato traumi alla testa, al volto e a una spalla ed è stato ricoverato all'ospedale di Cremona e una 17enne con un trauma al bacino è stata portata a Pavia. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica, tre ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.