Governo: Serracchiani (Pd), 'gesto Lega in Cdm incomprensibile, strappi sono da evitare'

03 febbraio 2022

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Ieri quel gesto è stato incomprensibile, su delle norme che in molti chiedevamo: semplificare e ridurre le quarantene, aiutare le famiglie. Credo francamente che dovremmo evitare questi strappi, non ne ha bisogno il governo e non ne ha bisogno il Paese. Auspichiamo si riveda la posizione e si capisca che dobbiamo remare tutti nella tessa direzione". Lo ha detto Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera, parlando della riunione di ieri del Consiglio dei ministri e della posizione assunta dalla Lega sulle nuove misure anti pandemia.