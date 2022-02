Basket: Nba, Davis trascina i Lakers al successo su Portland

03 febbraio 2022 a

Los Angeles, 3 feb. -(Adnkronos) - Dopo tre sconfitte di fila i Los Angeles Lakers (25-27) tornano alla vittoria in casa contro Portland (21-31) pur faticando per imporsi 99-94. Sempre senza LeBron James per il rigonfiamento al ginocchio, i gialloviola riescono a chiudere i conti con un parziale di 10-5 negli ultimi 2'44" di gara dopo che i Blazers erano tornati in parità, guidati da un eccellente Anthony Davis. La voglia di vincere del numero 3 si vede non solamente nell'impatto realizzativo (30 punti con 10/18 al tiro e 10/14 ai liberi), ma soprattutto in quello a rimbalzo, facendo la voce grossa nei momenti decisivi con 3 dei suoi 15 rimbalzi finali presi in attacco, aggiungendo anche 3 stoppate al suo bottino. Nel primo tempo è stato però soprattutto Carmelo Anthony a tenere in piedi la squadra, realizzando alla fine 24 punti con 5/6 da tre insieme a 8 rimbalzi contro la sua ex squadra.

Russell Westbrook fatica al tiro, chiudendo con 3/12 dal campo e 1/4 da tre per 9 punti, ma dà il suo contributo in altre zone del campo chiudendo con 10 rimbalzi e 13 assist limitandosi a 4 palle perse. Sono 10 i punti dalla panchina di Dwight Howard, unico altro giocatore in doppia cifra complice il 2/10 di Malik Monk per soli 7 punti. Avendo perso contro la squadra che li precede in classifica (ora avanti di ben 4 gare), ai Blazers non rimane altro che guardarsi alle spalle se vogliono mantenere il decimo posto e andare al torneo play-in. I 30 punti di Norman Powell non sono bastati per evitare il quinto ko nelle ultime sei gare disputate, mandando in doppia cifra anche Anfernee Simons (19 punti), Jusuf Nurkic (16+13) e CJ McCollum (15 pur con 5/17)