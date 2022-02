Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'lieve calo contagi e più vaccinati, tanti i prof assenti**

03 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Possiamo confermare la percezione di lieve calo nei contagi nell'ordine del 10-20 per cento rispetto alla scorsa settimana". Lo dice all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio, Cristina Costarelli che rileva: "In progressivo miglioramento anche la vaccinazione del personale. In base all'ultimo dato nazionale i non vaccinati erano il 5%, che riteniamo si sia ridotto. Numerose anche le positività di non vaccinati, che magari avevano anche programmato la vaccinazione. Al Newton ad esempio c'erano tre persone non vaccinate che prima della vaccinazione si sono positivizzate".

"Significativo invece ancora il livello degli assenti - conclude - mediamente continuano a mancare tra i 10 e i 12 docenti per scuola".