Quirinale: Casellati, 'ampia maggioranza rielezione testimonia stima per Mattarella'**

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Signor Presidente della Repubblica, sono lieta di poterLe rivolgere al Palazzo del Quirinale i migliori auguri per l'inizio di questo secondo mandato come Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale". Così l'indirizzo di saluto del presidente Elisabetta Casellati per l'insediamento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

"L'ampia maggioranza che, nel Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali, ha sostenuto la Sua rielezione testimonia la stima e l'apprezzamento per il modo con cui, nel primo settennato, ha saputo interpretare le gravose responsabilità che Le sono attribuite".