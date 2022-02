03 febbraio 2022 a

Roma, 3 feb (Adnkronos) - 53 applausi, compreso quello finale lunghissimo, sui 4-5-minuti, per Sergio Mattarella nel suo discorso alla Camera dopo il giuramento. Per 19 volte, invece, i grandi elettori si sono alzati in piedi per una standing ovation sulle parole del capo dello Stato.