Mattarella: 'basta a scontri su giustizia, profonde riforme per dare fiducia a cittadini'** (2)

03 febbraio 2022

(Adnkronos) - Di qui, ha ribadito Mattarella, l'esigenza che "venga recuperato un profondo rigore. In sede di Consiglio Superiore ho da tempo sottolineato che indipendenza e autonomia sono principi preziosi e basilari della Costituzione ma che il loro presidio risiede nella coscienza dei cittadini: questo sentimento è fortemente indebolito e va ritrovato con urgenza".

"I cittadini devono poter nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso la giustizia e l'Ordine giudiziario. Neppure devono avvertire timore per il rischio di decisioni arbitrarie o imprevedibili che, in contrasto con la certezza del diritto, incidono sulla vita delle persone. Va sempre avvertita la grande delicatezza della necessaria responsabilità che la Repubblica affida ai magistrati".

Quindi l'esortazione finale: "la magistratura e l'avvocatura -ha concluso il Presidente della Repubblica- sono chiamate ad assicurare che il processo riformatore si realizzi, facendo recuperare appieno prestigio e credibilità alla funzione giustizia, allineandola agli standard europei".