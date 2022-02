M5s: Renzi, 'Di Maio si occupi di Russia e Ucraina e non di Raggi e Appendino'**

03 febbraio 2022 a

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Do un suggerimento non richiesto a Di Maio, che è impegnato in una discussione interna al suo partito, due stelle mezzo contro due stelle e mezzo: c'è una crisi internazionale che non è quella tra Conte e Di Maio ma quella tra Russia e Ucraina, in tutte le cancellerie europee l'attività è frenetica su questo, non nel chiamare Raggi e Appendino. Di Maio si occupi di Farnesina, non delle due stelle e mezzo". Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24.