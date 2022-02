Motomondiale: Marquez, 'mi viene la pelle d'oca al pensiero di tornare sulla mia moto' (2)

02 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Marquez racconta anche un dettaglio personale che lo ha aiutato a svoltare: “Durante questo inverno, ho fatto un viaggio di quattro giorni a Granada con alcuni amici, una decisione improvvisa che mi ha aiutato a staccare da tutto. Ci siamo svegliati un giorno e abbiamo pensato ‘andiamo'". Iniziavo ad accusare lo star chiuso in casa, e i miei amici sono intervenuti".

Il 28enne catalano è pronto a ripartire, proprio dai test in Malesia in programma il 5 e 6 febbraio: “Il test di Sepang mi aiuterà a capire meglio come sto fisicamente e com'è progredito il mio braccio dall'anno scorso. Sarà anche utile vedere il lavoro che Honda ha svolto con la nuova moto. "Non vedo l'ora che arrivi il caldo della Malesia perché odio il freddo, quindi non vedo l'ora di partire. Non vedo l'ora di tornare in sella alla mia MotoGP".