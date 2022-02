Milano: vende biglietti Atm usati in stazione, fermato

02 febbraio 2022 a

Milano 2 feb. (Adnkronos) - Vendeva a prezzo scontato biglietti Atm usati, da cui cancellava prima il segno della timbratura. I compratori, così, si accorgevano della truffa solo una volta arrivati ai tornelli. Lo hanno scoperto gli agenti del nucleo tutela trasporto pubblico della Polizia locale di Milano nella fermata della metropolitana della Stazione Centrale.

Il venditore abusivo, cittadino straniero extracomunitario, è stato fermato dai vigili, che a seguito dei controlli tramite rilievi fotodattiloscopici hanno scoperto che aveva a suo carico numerosi precedenti penali ed era destinatario di un provvedimento di Daspo urbano emesso dal questore che ne vieta la presenza in Stazione Centrale e località limitrofe.

All'abusivo, indagato in stato di libertà, sono state contestate le violazioni alla legge regionale sul commercio e sequestrati alcuni biglietti nuovi che, secondo la dinamica ricostruita dalla Polizia locale, venivano usati per trarre in inganno i compratori ai quali è verosimile che venissero invece consegnati altri biglietti, già utilizzati, ma con la timbratura scolorita, forse utilizzando la saliva. I biglietti usati, come dichiarato dal venditore abusivo, erano ceduti a 1,50 euro, con uno sconto di 50 centesimi rispetto al normale prezzo del titolo di viaggio.